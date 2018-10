The 25 pictures in a cluster foxer are arranged in 5 discretely/discreetly themed clusters. Pictures in a particular cluster must be cardinally contiguous to be valid. For example, A1, A2, A3, A4, B4 is a possible cluster, unlike C1, C2, C3, C4, D5.

To fully defox today’s enlargeable puzzle identify the themes and constituent images of all five clusters.

* * *

SOLUTIONS

Last week’s Old West missing vowels foxer:

01. TIPI (Stugle)

02. PRAIRIE SCHOONER (Little_Crow)

03. REMUDA () or RAMADA (Stugle)

04. BUFFALO CHIP (Stugle)

05. PARFLECHE (Gothnak)

06. GENE AUTRY (Gothnak)

07. CALICO QUEEN (Stugle)

08. LEE VAN CLEEF (Gothnak)

09. SOD HOUSE (Gothnak, Little_Crow)

10. ROWEL (Gothnak)

11. FARO TABLE (Little_Crow) or FORT BEALE (Gothnak)

12. GHOST DANCE WAR (Gothnak, Stugle)

13. LARIAT (Gothnak)

14. MISS KITTY (Rorschach617)

15. DUTCH VAN DER LINDE (Gothnak)

16. WINTER COUNT (Gothnak)

17. VIRGIL EARP (Gothnak)

18. HIDEOUT (Gothnak)

19. ABILENE (chuckieegg) or BLANE (Gothnak)

20. HAIR PIPE (phlebas)

21. LIBBIE CUSTER (phlebas)

22. GOLDEN SPIKE (Gothnak)

23. BUFORD TANNEN (Little_Crow, Gothnak)

24. PLENTY COUPS (Gothnak)

25. FORT LARAMIE (Gothnak, Stugle)

26. TRUE GRIT (Little_Crow)

27. GEORGE CATLIN (Rorschach617, Little_Crow)

28. COLT PATERSON (Rorschach617)

29. TRAIL BOSS (Little_Crow)

30. ALIGHTS ON THE CLOUD (Stugle)