Below is a list of ‘30 Things Wot You Might in a Stadium’ (‘things’ is used in its broadest possible sense). Entries have been stripped of vowels and had any inter-word spaces repositioned. For example, if ‘marching band’ was present it might appear as MRC HNGBND. Hurdle would be HRDL

1. CNTLVR

2. LYM PCCLDRN

3. BLLT HW HTH RS

4. SNBL T

5. MSSWD DNG

6. VVZL

7. L VD

8. M DST

9. RTF CLHR

10. JBLTN

11. SLPCR DN

12. MCRCLMT

13. THG G DY

14. SCRBRD

15. DSSGRS SMSTR

16. SWN GLWS WTC HRT

17. GRVD GGR

18. BL LYGRHM

19. MX CNWV

20. HNNRT SCH

21. FLFLC KR

22. SPDRCM

23. RRNGFST VL

24. STRKR

25. MLZT PK

26. M SQNC L B

27. J NB NJV

28. TRNSTL

29. HPYTHH DD LHN D

30. BRBRŠP TKV

* * *

SOLUTIONS

Last week’s geofoxer theme: escapes (defoxed by Gothnak and phuzz)

a. Houdini Plaza, Appleton (Gothnak)

b. Fire escape, Merseyside Maritime Museum (phuzz)

c. Hotel Campo Imperatore, Gran Sasso (Stugle)

d. Royale Island, reception centre for Devil’s Island (phuzz)

e. Site of Stalag Luft III (phuzz)

f. Bokito’s enclosure, Rotterdam Zoo (phuzz, Stugle)

g. The ‘Werra Wall’ near Grizedale Hall (phuzz)

h. Corner of Ruppiner Straße, Berlin (fitzevan, Stugle)

i. Hidegkuti Nándor Stadion, Budapest (Dr. Breen, phuzz)

j. Chateau Le Motte Husson (Gothnak)

k. Alouette II at Aeroscopia, Toulouse (AFKAMC)

l. National Underground Railroad Freedom Center, Cincinnati (fitzevan, Stugle, phuzz)