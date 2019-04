The 25 pictures in a cluster foxer are arranged in 5 discretely/discreetly themed clusters. Pictures in a particular cluster must be cardinally contiguous to be valid. For example, A1, B1, C1, D1, D2 is a possible cluster, unlike A2, B2, C2, D2, E3. To fully defox today’s enlargeable puzzle identify the themes and constituent images of all five clusters.

^ Click to enlarge

SOLUTIONS

30 things wot you might find in, on, or over a river

1. MSS – MOSES (Dr. Breen)

2. SNGBT – SNAGBOAT (phlebas)

3. CHRLSMR LW – CHARLES MARLOW (Stugle)

4. LCK FRDPRFSSR – LECKFORD PROFESSOR (Little_Crow)

5. ZLL – ZILLE (unacom) or AZOLLA (Gothnak)

6. L GBM – LOG BOOM (Gothnak)

7. THLT TLG R YMN – THE LITTLE GREY MEN (Gothnak)

8. BLC KSP TPRNH – BLACK SPOT PIRANHA (Stugle)

9. FRS TFR – FROST FAIR (Dr. Breen)

10. RKT – RAKETA (Dr. Breen)

11. NDRWT RBRDG – UNDERWATER BRIDGE (Stugle)

12. TR KTHT TR – TARKA THE OTTER (Dr. Breen)

13. FRD RCKBRBRSS – FREDERICK BARBAROSSA (Stugle)

14. HV RDM – HOOVER DAM (Gothnak)

15. TRN TGR – TRENT AEGIR (chuckieegg)

16. NSH – NEOSHO (Dr. Breen)

17. RRTR TL – ARRAU TURTLE (Gothnak)

18. FLCC – FELUCCA (ylla)

19. SWNP PR – SWAN UPPER (Dr. Breen)

20. RCTNFR RY – REACTION FERRY (Gothnak)

21. CMBNG – CUMBUNGI (sagredo1632)

22. GF FRHXM – GAFFER HEXAM (Gothnak)

23. MMRSNBP TSM – IMMERSION BAPTISM (Little_Crow)

24. BR DGSCR – BRIDGE SCOUR (phlebas)

25. LPS L ND – EEL PIE ISLAND (Dr. Breen)

26. SM LLNGHR NCLMNS – SAMUEL LANGHORNE CLEMENS (AFKAMC)

27. PN TNF – PONT NEUF (Gothnak)

28. GHRL – GHARIAL (Gothnak)

29. KRTHNG – KRATHONG (ylla)

30. TNFP NP PL – TIN OF PINEAPPLE (Dr. Breen)