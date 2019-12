The 25 pictures in a cluster foxer are arranged in 5 discretely/discreetly themed clusters. Pictures in a particular cluster must be cardinally contiguous to be valid. For example, A1, B1, C1, D1, D2 is a possible cluster, unlike A2, B2, C2, D2, E3. To fully defox today’s enlargeable puzzle identify the themes and constituent images of all five clusters.

SOLUTIONS

Last week’s missing vowels foxer (Things wot av bin stolen or abducted)

1. LNR = ELEANOR (geerad)

2. K NJGT = KENJI GOTO (phlebas)

3. FR = FIRE (Stugle)

4. KNGTT KRSS CPTR = KING OTTOKAR’S SCEPTRE (phlebas)

5. THG ST HTL DT HGLD NG GS = THE GOOSE THAT LAID THE GOLDEN EGGS (Rorschach617)

6. HNR CHKRP = HEINRICH KREIPE (Dr. Breen)

7. PNGN DMS SSP PPS = PONGO AND MISSIS’ PUPPIES (Dr. Breen)

8. JCKN LLSPW = JACKNALL’S PAW (phlebas)

9. GNMSVR SN = GNOME SEVERSON (phlebas)

10. THS T NFS CN = THE STONE OF SCONE (Dr. Breen)

11. HNRYBS KRVL LSBT = HENRY BASKERVILLE’S BOOT (Rorschach617)

12. THCL LNSL TCL LR = THE CELLINI SALT CELLAR (Dr. Breen)

13. NT SCHKMPSCH = NATASCHA KAMPUSCH (Dr. Breen, unacom)

14. NFRD NS R S = ONE OF OUR DINOSAURS (phlebas)

15. DLT ZTM NSCHL CHFRMD = DIE LETZTE MENSCHLICHE FREMDE (phlebas)

16. THM SSTRD VRS = THE AMES STRADIVARIUS (unacom)

17. DVDBL FR = DAVID BALFOUR (Dr. Breen)

18. THS TCDM NDS = THE EUSTACE DIAMONDS (Dr. Breen)

19. THGN RL = THE GENERAL (Dr. Breen)

20. NNDR RW = ANN DARROW (phlebas)

21. M GFR FX = MIG-31 FIREFOX (Rorschach617)

22. JH NSCT THRR SNSCRPS = JOHN SCOTT HARRISON’S CORPSE (Stugle)

23. HNNSMRT NSCH LYR = HANNS MARTIN SCHLEYER (unacom)

24. GLDT LT = GOLD TOILET (Stugle)

25. CHR LSGSTSLND BRGH = CHARLES AUGUSTUS LINDBERGH (Stugle, unacom)

26. T HS TR MNT HSFG L L = THE STORM ON THE SEA OF GALILEE (phlebas)

27. DRR NGD SNBL NGN = DER RING DES NIBELUNGEN (phlebas)

28. THDR SDNW HTD MND = THE DRESDEN WHITE DIAMOND (Rorschach617)

29. BLL YCST = BILLY COSTA (Rorschach617)

30. TWHN DRDN DSVN TYS XCHB KSCH LGRLS = TWO HUNDRED AND SEVENTY-SIX CHIBOK SCHOOLGIRLS (Dr. Breen)