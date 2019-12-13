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The Foxer

Tim Stone

Contributor

13th December 2019 / 1:00PM

The 25 pictures in a cluster foxer are arranged in 5 discretely/discreetly themed clusters. Pictures in a particular cluster must be cardinally contiguous to be valid. For example, A1, B1, C1, D1, D2 is a possible cluster, unlike A2, B2, C2, D2, E3. To fully defox today’s enlargeable puzzle identify the themes and constituent images of all five clusters. 

*       *       *

SOLUTIONS

Last week’s missing vowels foxer (Things wot av bin stolen or abducted)

1. LNR = ELEANOR (geerad)
2. K NJGT = KENJI GOTO (phlebas)
3. FR = FIRE (Stugle)
4. KNGTT KRSS CPTR = KING OTTOKAR’S SCEPTRE (phlebas)
5. THG ST HTL DT HGLD NG GS = THE GOOSE THAT LAID THE GOLDEN EGGS (Rorschach617)
6. HNR CHKRP = HEINRICH KREIPE (Dr. Breen)
7. PNGN DMS SSP PPS = PONGO AND MISSIS’ PUPPIES (Dr. Breen)
8. JCKN LLSPW = JACKNALL’S PAW (phlebas)
9. GNMSVR SN = GNOME SEVERSON (phlebas)
10. THS T NFS CN = THE STONE OF SCONE (Dr. Breen)

11. HNRYBS KRVL LSBT = HENRY BASKERVILLE’S BOOT (Rorschach617)
12. THCL LNSL TCL LR = THE CELLINI SALT CELLAR (Dr. Breen)
13. NT SCHKMPSCH = NATASCHA KAMPUSCH (Dr. Breen, unacom)
14. NFRD NS R S = ONE OF OUR DINOSAURS (phlebas)
15. DLT ZTM NSCHL CHFRMD = DIE LETZTE MENSCHLICHE FREMDE (phlebas)
16. THM SSTRD VRS = THE AMES STRADIVARIUS (unacom)
17. DVDBL FR = DAVID BALFOUR (Dr. Breen)
18. THS TCDM NDS = THE EUSTACE DIAMONDS (Dr. Breen)
19. THGN RL = THE GENERAL (Dr. Breen)
20. NNDR RW = ANN DARROW (phlebas)

21. M GFR FX = MIG-31 FIREFOX (Rorschach617)
22. JH NSCT THRR SNSCRPS = JOHN SCOTT HARRISON’S CORPSE (Stugle)
23. HNNSMRT NSCH LYR = HANNS MARTIN SCHLEYER (unacom)
24. GLDT LT = GOLD TOILET (Stugle)
25. CHR LSGSTSLND BRGH = CHARLES AUGUSTUS LINDBERGH (Stugle, unacom)
26. T HS TR MNT HSFG L L = THE STORM ON THE SEA OF GALILEE (phlebas)
27. DRR NGD SNBL NGN = DER RING DES NIBELUNGEN (phlebas)
28. THDR SDNW HTD MND = THE DRESDEN WHITE DIAMOND (Rorschach617)
29. BLL YCST = BILLY COSTA (Rorschach617)
30. TWHN DRDN DSVN TYS XCHB KSCH LGRLS = TWO HUNDRED AND SEVENTY-SIX CHIBOK SCHOOLGIRLS (Dr. Breen)

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