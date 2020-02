To fully defox the following enlargeable geofoxer, identify all twelve locations plus the theme that links them.

* * *

SOLUTIONS

Last week’s missing vowels foxer

“30 things wot are, or were, dangerous”

1. TRNSR FNG – TRAIN SURFING (fitzevan)

2. HR LDSHPMN – HAROLD SHIPMAN (Gothnak, Stugle)

3. DSH – DAESH (Gothnak)

4. SMRTMT RWYS – SMART MOTORWAYS (Gothnak)

5. JNGSH – JIANGSHI (Gothnak)

6. S LFM NT T – ISLE OF MAN TT (Stugle)

7. TMBM BFT TDWTHN THND LNGD VC – TIMEBOMB FITTED WITH ANTI-HANDLING DEVICE (Rorschach617, Stugle)

8. NNCTNDS – NEONICOTINOIDS (Gothnak)

9. NLCR CDL – NILE CROCODILE (Gothnak)

10. ZNR G – ZONE ROUGE (Gothnak)

11. DLS – DUELS (Dr. Breen)

12. RNN NGWTHSCS SRS – RUNNING WITH SCISSORS (Gothnak)

13. RPCRR NT – RIP CURRENT (Gothnak)

14. BL – EBOLA (Dr. Breen)

15. GBR C R – GEE BEE RACER (Stugle)

16. RS SNRLTT – RUSSIAN ROULETTE (Gothnak)

17. TRTCSPH YXTN – AUTOEROTIC ASPHYXIATION (Gothnak)

18. SV NSTN SRF – SEVEN STONES REEF (Gothnak)

19. CB NMSS LCRSS – CUBAN MISSILE CRISIS (Gothnak)

20. LTT LKNWL DG – A LITTLE KNOWLEDGE (Gothnak)

21. NNPRN – ANNAPURNA (Gothnak, Rorschach617)

22. BL CKC – BLACK ICE (Gothnak, Stugle)

23. RVNHLM – RAVENHOLM (Gothnak)

24. CLM TCHN GDNL – CLIMATE CHANGE DENIAL (Gothnak)

25. MC KYNDML LRYK NX – MICKEY AND MALLORY KNOX (Gothnak)

26. THRMN – ETHEROMANIA (Gothnak)

27. SP CLXC TVFRCN TRNTLLG NCTRRRS MRV NGN DXT RTN – SPECIAL EXECUTIVE FOR COUNTER-INTELLIGENCE, TERRORISM, REVENGE, AND EXTORTION (Gothnak)

28. SWS P – SEA WASP (Stugle, GrouchoMerckx)

29. NVSTG VJRN LSMNR SS – INVESTIGATIVE JOURNALISM IN RUSSIA (Stugle)

30. GN GVRN GRF LL SNB R RL – GOING OVER NIAGARA FALLS IN A BARREL (Stugle)