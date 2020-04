To fully defox the following enlargeable geofoxer, identify all fourteen locations plus the theme that links them.

* * *

SOLUTIONS

Last week’s missing vowels foxer:

“33 Things Wot Are White”

1. VLNCH – AVALANCHE (Stugle)

2. RKBY RNSN – IOREK BYRNISON (ylla)

3. THS VNSST RS – THE SEVEN SISTERS (Dr. Breen, ylla)

4. HL FT HSQ RSNCH SSB RD – HALF THE SQUARES ON A CHESSBOARD (Dr. Breen)

5. JDK SFR STB LT – A JUDOKAS FIRST BELT (Stugle)

6. TJMH L – TAJ MAHAL (Stugle)

7. THNT NLFL WRFF NL ND – THE NATIONAL FLOWER OF FINLAND (Stugle)

8. BL GWHL – BELUGA WHALE (Dr. Breen, Stugle)

9. SHRMK – SHIROMUKU (captaincabinets)

10. XTRST RN GMNT – EXTRA STRONG MINT (ylla)

11. WMP – WAMPA (Gothnak)

12. KLN – KAOLIN (Dr. Breen)

13. SNWPT RL – SNOW PETREL (Stugle)

14. CRRC TNFLD – CORRECTION FLUID (Dr. Breen, Stugle)

15. WTN LL – WET NELLIE (captaincabinets)

16. THP PSZC CHTT – THE POPES ZUCCHETTO (Gothnak)

17. HLLM – HALLOUMI (Dr. Breen)

18. UNTDNT NSVH CLS – UNITED NATIONS VEHICLES (Dr. Breen)

19. BL CHDCRL – BLEACHED CORAL (Gothnak)

20. T HF SSNT HFL GFL BN N – THE FESS ON THE FLAG OF LEBANON (Gothnak)

21. PML TX – OPIUM LATEX (Dr. Breen)

22. THBT LSN LYDB LL BM – THE BEATLES ONLY DOUBLE ALBUM (Gothnak)

23. DSRTR CHD – DESERT ORCHID (Gothnak, Dr. Breen)

24. CLMB NMRCHN GPWDR – COLUMBIAN MARCHING POWDER (Gothnak)

25. BLF RDKW – BULFORD KIWI (Stugle)

26. MGC NSGLVS – MAGICIANS GLOVES (Gothnak, Stugle, ylla)

27. GN DLFF TRMR – GANDALF AFTER MORIA (Rorschach617, Gothnak, Stugle)

28. VN TNCRS – VENETIAN CERUSE (phlebas, captaincabinets)

29. PN LTYSPT – PENALTY SPOT (Rorschach617)

30. SNSCM FRT – USNS COMFORT (ylla)

31. CFFW T HMLK – COFFEE WITH MILK (Gothnak)

32. NNPR CN TFS THF RC – NINE PERCENT OF SOUTH AFRICA (ylla and Gothnak)

33. NNGS SRN DCLSBP LN – NUNGESSER AND COLI’S BIPLANE (Dr. Breen)