Below is a list of ‘33 things wot you might find in Scotland’ (‘things’ is used in its broadest possible sense). Entries have been stripped of vowels and had any inter-word spaces repositioned*. For example, if SKYFALL LODGE was present it might appear as SKYF LLLDG. BAGPIPER would be BGPPR.

*Hyphens are treated as spaces. Apostrophes are ignored.

1. CLDH

2. CLY DPFFR

3. RNB R

4. BRDM RNFLXBL

5. CTRN

6. BRMRGTH RNG

7. THR GH TTR M

8. DTC TVNSP CTRJH NRBS

9. PC TSHSTN

10. LC HLCH

11. THH NS TMN

12. RB RTHSMK

13. RD LFHSS

14. BRN SCLB

15. GHL LDH

16. NV LPRST

17. BR KN DHR

18. SLM NLGN DCVN NT

19. RMG RSCLN

20. THFRT NG LLYW

21. BLBN NT

22. BYCT YRL LRS

23. TMXST RK

24. RCH LDMNZS

25. BNM CD

26. DRC

27. ML TNGFLR

28. THWR DSS TRS

29. BTFG RT N

30. DN DDNMNTT RRR

31. SB BTHSTCK

32. THWR LDSBS STHLP RT

33. SDRN NN

* * *

SOLUTIONS

Last week’s wordchain:

1. KIWI (ylla, Lazzars)

2. WIRRAWAY (ylla)

3. AYRSHIRE (Gusdownnup)

4. REDGAUNTLET (Dr. Breen)

5. LETHAL (Dr. Breen, phlebas)

6. ALMATY (Gusdownnup)

7. TYPEWRITER (ylla)

8. TERRAPIN (Stugle)

9. INDOMITABLE (phlebas)

10. LEAPFROG (ylla)

11. ROGUING (Gothnak, phlebas)

12. INGLEWOOD (Gusdownnup)

13. ODDBALL (Dr. Breen)

14. ALLNUT (Dr. Breen)

15. UTTER (Dr. Breen)

16. ERDAPFEL (phlebas)

17. FELLINI (ylla)

18. NICARAGUA (ylla)

19. GUARDIAN (Stugle)

20. ANDERSON (ylla, phlebas, Lazzars)

21. SONTARAN (chrisol)

22. RANKIN (Dr. Breen)

23. INDRI (ylla)

24. RIFLING (Dr. Breen)