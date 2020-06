Roman thinks you’re ready for Rithmetic Foxers. Below are three equations disguised as picture sequences. Each pic represents a number (For example a photo of The Flying Scotsman might signify 4472, 462, or 3). It’s your job to identify the mathematical operations (addition, subtraction, multiplication or division) indicated by the lettered squares. The BIDMAS rule applies. If a solution involves brackets or indices, Roman will mention it.

* * *

SOLUTIONS

Last week’s missing vowels foxer (33 things wot you might find in Scotland):

1. CLDH – CEILIDH (Gothnak)

2. CLY DPFFR – CLYDE PUFFER (Gothnak)

3. RNB R – IRN-BRU (Gothnak, ylla, Matchstick)

4. BRDM RNFLXBL – BEARDMORE INFLEXIBLE (richard, phlebas)

5. CTRN – CITRINE (ylla)

6. BRMRGTH RNG – BRAEMAR GATHERING (Gothnak)

7. THR GH TTR M – THE RIGHT TO ROAM (Stugle)

8. DTC TVNSP CTRJH NRBS – DETECTIVE INSPECTOR JOHN REBUS (Stugle)

9. PC TSHSTN – PICTISH STONE (ylla)

10. LC HLCH – LOCH LOCH (ylla, Stugle)

11. THH NS TMN – THE HONEST MEN (Stugle)

12. RB RTHSMK – ARBROATH SMOKIE (ylla)

13. RD LFHSS – RUDOLF HESS (Gothnak)

14. BRN SCLB – BURNS CLUB (Gothnak)

15. GHL LDH – GHILLIE DHU (Gothnak)

16. NV LPRST – ANVIL PRIEST (Gothnak)

17. BR KN DHR – BURKE AND HARE (Gothnak)

18. SLM NLGN DCVN NT – SOLEMN LEAGUE AND COVENANT (Stugle)

19. RMG RSCLN – ARMIGEROUS CLAN (Gothnak)

20. THFRT NG LLYW – THE FORTINGALL YEW (ylla)

21. BLBN NT – BLUE BONNET (Rorschach617)

22. BYCT YRL LRS – BAY CITY ROLLERS (Gothnak, Stugle)

23. TMXST RK – TIMEX STRIKE (captaincabinets)

24. RCHB LDMNZS – ARCHIBALD MENZIES (Gothnak, Stugle)

25. BNM CD – BEN MACDUI (Gothnak)

26. DRC – DORIC (captaincabinets)

27. ML TNGFLR – MALTING FLOOR (Gothnak, Stugle)

28. THWR DSS TRS – THE WEIRD SISTERS (Gothnak)

29. BTFG RT N – BOAT OF GARTEN (ylla)

30. DN DDNMNTT RRR – DANDIE DINMONT TERRIER (captaincabinets, richard, geerad)

31. SB BTHSTCK – SABBATH STICK (Rorschach617, Gothnak)

32. THWR LDSBS STHLP RT – THE WORLD’S BUSIEST HELIPORT (Gothnak)

33. SDRN NN – ISA DRENNAN (ylla)