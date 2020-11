Below is a list of “33 things wot are rare”. Entries have been stripped of vowels and numbers and had any inter-word spaces repositioned*. For example, if Inverted Jennies was present it might appear as NVR TDJNNS. Supercentenarians would be SPRCNTNRNS.

*Hyphens are treated as spaces. Apostrophes are ignored.

1. PNL YGYB SHPS

2. WRL DCPFN LH TTRC KS

3. HN STTH

4. WDSCY CDS

5. SSSS NTDBR TSHPRMMN STRS

6. FR STYRS KRS

7. CN TRSNW HC HCT VTH NSSL GL

8. FLRPT HSB TRC NGS MS

9. DWR DVC NS

10. GL DNRL SNB RTN

11. RLTRN SFRBRD GS

12. BSLDV S

13. GRYHR SST HTHVW NT HGR N DNT NL

14. CNTR SNM DFTRW MN

15. STR DVRSVLS

16. DSM SSLSNCR CKTF RBST RCT NGT HFLD

17. PP LW HCNS PKP WN

18. GNSSN

19. SNWF LLSNM M

20. CMP LTGTNB RGBBLS

21. SMTRNRNG TNS

22. CH RTBRL SNW LS

23. FMLFG HT RCS

24. LBNLLG TRS

25. BT LSSN GSWRT TNB YRNG

26. TRNST LNTCBLLN STS

27. DT HBYCC NT

28. NGL SHPPS

29. STF FDQGGS

30. THN SW GNRBS BL LCRDS

31. GMSFT RNGS BLLBR D

32. SCN TSFNNPR N

33. C NSC TVH LSNN

* * *

SOLUTIONS

Last week’s rithmetic foxers

4 * 13 * 3 = 156 (Defoxing team: Viscount, phlebas, ylla, GrouchoMerckx)

149 * 34 / 5066 + 6 = 7 (Partially defoxed. Defoxing team: phlebas, Viscount, GrouchoMerckx, mrpier)

797 – 399 – 351 + (396 / 44) + 19 = 75

or

(797 – 1787 – 351 – 396 / 44) / 18 = -75

(Defoxing team: richard, Viscount, Arioch_RN, Stugle, captaincabinets)