Want a full list of all Starfield Item IDs? If you've been looking into using Starfield console commands and cheats on PC, you'll know that many of the most useful commands require Item IDs in order to work. For instance, if you want to give yourself unlimited credits, you need to find the right Item ID for credits. Same goes for anything else you want to reference, whether it's a weapon, a resource, a skill book, a faction, or anything else in Starfield.

Below is a comprehensive list of over 750 Starfield Item IDs covering a wide variety of different items, objects, and things that you may want to reference with a console command. We'll walk you through how to use them, and how to find your own Skill IDs in-game using the console.

Starfield Item IDs explained

Many console commands require an ID for an item, object, perk, or whatever else is being affected by the command. Item IDs are written in-game as an 8-character-long string of numbers and letters, but you're free to take off any preceding zeros when you write the code.

For example, the code for Credits is "0000000F". But it can also be written as just "F". Because of this, we've laid out the shortened version of each of the Starfield Item IDs in the tables below, because they're easier to type out than the longer 8-character version.

How to find Starfield Item IDs

If you want to find a Starfield Item ID, open up the command console with the "@" key and type in the following:

help [item name] 4 [form type]

Replace [item name] with the thing you want to search for. For example, if you want to find the ID for the Razorback Pistol, you can type in "help Razorback 4" and the console will output the item ID you're after.

You can either remove the [form type] section from the command, or replace it with a form type to narrow down your search. For example, if you do a search for "Constellation", then a great many IDs will be output to the console. But if you want to narrow it down to just the Faction ID, then you can type in: "help Constellation 4 FACT", with "FACT" being the form type for faction IDs.

Here's a handy list of form types you can use to help find more Item IDs in Starfield:

AMMO - Ammo items.

- Ammo items. ARMO - Armor and clothing items.

- Armor and clothing items. ALCH - Food and drink items.

- Food and drink items. BOOK - Books, Skill Books, Magazines, and Notes.

- Books, Skill Books, Magazines, and Notes. FACT - Factions.

- Factions. MISC - Miscellaneous items such as Credits, Digipicks, and junk.

- Miscellaneous items such as Credits, Digipicks, and junk. NPC_ - NPC characters.

- NPC characters. KEYM - Keys.

- Keys. OMOD - Item mods.

- Item mods. PERK - Skills, Traits, Backgrounds.

- Skills, Traits, Backgrounds. QUST - Quests.

- Quests. SPEL - Status Effects.

- Status Effects. WEAP - Weapons.

Most useful Starfield Item IDs

Here is a selection of the most useful and commonly used Item IDs in Starfield, so you can find what you're looking for quickly.

Item Item ID Type Credits F Material Digipicks A Material Alien DNA 227FDA Trait Dream Home 227FDF Trait Empath 227FD6 Trait Extrovert 227FD7 Trait Freestar Collective Settler 227FD5 Trait Hero Worshipped 227FD9 Trait Introvert 227FD8 Trait Kid Stuff 227FDE Trait Neon Street Rat 227FD3 Trait Raised Enlightened 227FD2 Trait Raised Universal 227FD1 Trait Serpent's Embrace 227FD0 Trait Spaced 227FE2 Trait Taskmaster 227FE0 Trait Terra Firma 227FE1 Trait United Colonies Native 227FD4 Trait Wanted 227FDD Trait Adhesive 55B1 Material Antibiotics 2F4436 Material Aurora 2C5884 Material Emergency Kit 2A9DE8 Material Heart+ 29CAD9 Material Med Pack ABF9 Material Sealant 55CC Material Trauma Pack 29A847 Material Constellation Guide 01 208E91 Skill Book Constellation Guide 02 208E90 Skill Book Constellation Guide 03 208E8F Skill Book Constellation Guide 04 208E8E Skill Book Constellation Guide 05 208E8D Skill Book Crimson Fleet 10B30 Faction Freestar Collective 638E5 Faction Freestar Rangers 96529 Faction House Va'ruun 2758C5 Faction Ryujin Industries 26FDEA Faction Red Mile 2B209D Faction Trade Authority 22E53D Faction United Colonies 5BD93 Faction Xenofresh Corporation 22892D Faction

Didn't find what you were looking for? Have a scroll below for the full list of all Item IDs in Starfield, organised by category.

Starfield Weapon IDs

Weapon Item ID AA-99 2BF65B Arc Welder 26D965 Auto-Rivet 26D964 Barrow Knife 26F181 Beowulf 4716C Big Bang 26D963 Breach 547A3 Bridger 26D96A Coachman 26D96B Combat Knife 35A48 Cutter 16758 Discarded Sidestar 2F413A Drum Beat 18DE2C Ecliptic Pistol 26D96E Eon 476C4 Equinox 1BC4F Grendel 28A02 Hard Target 546CC Kodama 253A16 Kraken 21FEB4 Lawgiver 2D7F4 Maelstrom 2984DF MagPulse 23606 Magshear 2EB3C MagShot 2EB42 MagSniper 2EB45 MagStorm 26035E Microgun 546CD Novablast Disruptor 26D968 Novalight 26D967 Old Earth Assault Rifle 26ED2A Old Earth Hunting Rifle 21BBCD Old Earth Shotgun 278F74 Orion 2773C8 Osmium Dagger 26D966 Pacifier 2953F8 Rattler 40826 Razorback 0FD6 Regulator 2CB5F Rescue Axe 4F760 Shotty 26D960 Sidestar 26D95D Solstice 26D961 Tanto 26D8A3 Tombstone 2EB36 UC Naval Cutlass 26D8A5 Urban Eagle 26D96D Va'ruun Inflictor 26D8A0 Va'ruun Painblade 26D8A2 Va'ruun Starshard 26D8A4 Wakizashi 26D8A1

Starfield Weapon Mod IDs

Weapon Mod Item ID Amplifier 13366E Annihilator Rounds 12C81B Anti-Personnel FF442 Armor-Piercing Rounds 2BDD72 Bashing FEA07 Berserker F437E Binary Trigger 128C60 Bullet Hose C521 Burst Fire 12C5B3 Choke 132C55 Compensator 133A85 Cornered F428E Demoralizing FC884 Depleted Uranium Rounds 12FFAC Disassembler 1625EB Double Barrel Muzzle 12B493 Drum Magazine 1230C6 Electromagnetic Beams 133669 EM-Charged Shot 1285F1 Ergonomic Grip 1230CE Explosive FA8D6 Explosive Rounds 2BDD74 Extended Magazine FFA3B Exterminator 15DD18 Flechette Drum Magazine 12B478 Flechette Large Magazine 12B47A Flechette Rounds 1285F2 Flechette Tactical Magazine 12B479 Focal Lens 12DF14 Focus Nozzle 12DF15 Folding Stock 4A7A8 Foregrip with Laser Sight 15F475 Foregrip with Recon Laser Sight 13136C Frenzy FC8A4 Fully Automatic 133A91 Furious EA117 Glow Sights 132C44 Gut Buster Rounds 1230D8 Hair Trigger 245FAB Handloading EA0BA High Powered 133A72 High Velocity 133A74 Hitman 122F1C Hornet Nest 1230F4 Ignition Beams 3997AF Instigating F2013 Iron Sights 245FAE Lacerate FEA49 Large Battery 12DF0D Large Magazine 132C4A Laser Sight 1F0A2C Long Barrel 14AFD8 Long Scope 12A783 Magnetic Rails 12A79F Med Theft FFA3C Medium Magazine 4A741 Medium Scope 12D04D Muzzle Brake 14629D Overclocked 1230C2 Penetrator Rounds 1298AE Poison 319AEC Precision Tuning 12DF12 Rapid FEA04 Recon Laser Sight 1341F0 Recon Scope 12C812 Red Dot Sight 87533 Reflex Sight 132C43 Removed Cover 5B98F Semi-Automatic 1341F9 Shattering F4557 Shielded Tool Grip 12454F Shock Charge Band 12A787 Short Barrel 129F42 Short Scope 1341E9 Short Suppressor 8342F Skip Shot 31C0C4 Slug Shots 1285F0 Small Battery 12DF0C Small Magazine 133A79 Space-Adept F7321 Stabilizing Barrel 1462A1 Stabilizing Stock 12DF04 Staggering E8D64 Standard Barrel 10BCD9 Standard Battery 2EE2F Standard Explosive Rounds 445A6 Standard Flechette Magazine 9B736 Standard Magazine 245FB3 Standard Whitehot Rounds 44C42 Stealth Lasers 12A7C7 Stock 193E5 Suppressor 245FB7 Tactical Battery 12DF0B Tactical Folding Stock 12B475 Tactical Grip 133A80 Tactical Magazine 12A78A Tactical Stock 13381D Tech Barrel 191F1 Tesla 31C0C6 Tesla Pylons 1230F5 Titanium Build FFA3D Whitehot Rounds 2BDD73

Starfield Ammo IDs

Ammo Item ID .27 Caliber 2B559C .43 MI Array 2B559A .43 Ultramag 2B5599 .45 Caliber ACP 2B5598 .50 Caliber Caseless 2B5597 .50 MI Array 2B5596 1.5KV LZR Cartridges 2BAE3F 11MM Caseless 2B5595 12.5MM ST Rivet 2B5594 12G Shotgun Shell 547A1 15X25 CLL Shotgun Shell 2B4AFC 3KV LZR Cartridge E8EC 40MM XPL 2B5592 6.5MM CT 2B5590 6.5MM MI Array 2B558F 7.5MM Whitehot 2B558E 7.62x39MM 2B558D 7.77MM Caseless 4AD3E 9x39MM 2B559B Caseless Shotgun Shell 2B4AFB Heavy Particle Fuse 2B558B Light Particle Fuse 2B558A

Starfield Armor IDs

Armor Item ID Armor-Plated UC AntiXeno Pack 10A25D Black Graviplas Helmet 1466F6 Black Open Graviplas Helmet 1466FA Bounty Hunter Seek Pack 1C0F34 Bounty Hunter Helmet 1C0F32 Bounty Hunter Spacesuit 228570 Bounty Hunter Stalk Pack 1C0F35 Bounty Hunter Track Pack 1C0F33 Broken Constellation Helmet 2EDE9C Brown Graviplas Helmet 1466F7 Constellation Pack 1E2B19 Constellation Helmet 1E2B17 Constellation Spacesuit 1E2B18 Cydonia Pack 3B423 Cydonia Helmet 3B424 Deep Mining Pack 2EDF1F Deep Mining Helmet 52792 Deep Mining Spacesuit 5278E Deep Recon Pack 169F55 Deep Recon Helmet 169F54 Deep Recon Spacesuit 2265AE Deepcore Pack FD333 Deepcore Helmet 6ABFF Deepcore Spacesuit 6AC00 Deepseeker Pack 16D15B Deepseeker Helmet 16D15C Deepseeker Spacesuit 16D2C4 Deimos Pack 26BEF Deimos Helmet 26BF0 Deimos Spacesuit 26BF1 Deimos Tunnel Pack 26BF2 Ecliptic Pack 166407 Ecliptic Helmet 228829 Ecliptic Spacesuit 22856F Explorer Pack 169F51 Explorer Helmet 169F50 Explorer Spacesuit 2265AF Festive Neocity Poncho 9F0F6 First Soldier Helmet 21F3F4 Generdyne Guard Helmet 3CD812 Gran-Gran's Helmet 1F22BC Gran-Gran's Spacesuit 1F22BB Graviplas Merc Helmet 781F7 Gray Graviplas Helmet 1466F8 Gray Open Graviplas Helmet 1466FC Ground Crew Pack 2392B3 Ground Crew Helmet 2392B4 Ground Crew Spacesuit 2392B5 High School Backpack 3A77 Incendiary Experimental Nishina Spacesuit 65925 Incendiary UC AntiXeno Helmet 10A25E Mantis Pack 16640B Mantis Helmet 16640A Mantis Spacesuit 226299 Mark I Pack 1754E Mark I Helmet 1754F Mark I Spacesuit 1754D Mercenary Pack 16E0B6 Mercenary Helmet 16E0B5 Mercenary Spacesuit 226296 Mercury Pack 1D0F95 Mercury Helmet 1D0F94 Mercury Spacesuit 1D0F96 Monster Costume 225FC9 Navigator Pack 67C95 Navigator Helmet 67C93 Navigator Spacesuit 67C94 Neon Security Helmet 1F73EF Old Earth Pack 3084C Old Earth Helmet 3084D Old Earth Spacesuit 3084E Open Graviplas Helmet 781F8 Operative Helmet 16E0C3 Peacemaker Pack 13F97C Peacemaker Helmet 13F97B Peacemaker Spacesuit 13F97D Pirate Assault Helmet 66822 Pirate Assault Spacesuit 66821 Pirate Charger Helmet 66827 Pirate Charger Spacesuit 66826 Pirate Corsair Helmet 66829 Pirate Corsair Spacesuit 66828 Pirate Raiding Pack 66824 Pirate Sniper Helmet 6682B Pirate Sniper Spacesuit 6682A Pirate Survival Pack 66825 Ranger Pack 1E2AF7 Ranger Helmet 1E2AC1 Ranger Spacesuit 227CA0 Reactive Experimental Nishina Helmet 65926 Repulsing Explorer Spacesuit 22B8F6 Ryujin Guard Helmet 37A34F Security Guard Helmet 165718 Sentinel's UC Antixeno Spacesuit 7B2B9 Shocktrooper Pack 169F59 Shocktrooper Helmet 169F58 Shocktrooper Spacesuit 2265AD Space Trucker Pack 16E0BB Space Trucker Helmet 16E0BD Space Trucker Spacesuit 21C780 Star Roamer Pack 3E90 Star Roamer Helmet 3E8F Star Roamer Spacesuit 4E78 Starborn Spacesuit Astra 12E187 Starborn Spacesuit Avitus 1CBA52 Starborn Spacesuit Bellum 1CBA4E Starborn Spacesuit Gravitas 21C77E Starborn Spacesuit Locus 1CBA4A Starborn Spacesuit Materia 1CBA49 Starborn Spacesuit Solis 2D7365 Starborn Spacesuit Tempus 2D7346 Starborn Spacesuit Tenebris 1CBA4D Starborn Spacesuit Venator 21C77F SY-920 Pilot Pack 1773BD SY-920 Helmet 2F4B39 SysDef Ace Spacesuit 2AAF44 SysDef Armored Helmet 398107 SysDef Assault Spacesuit 398104 SysDef Combat Spacesuit 39810A SysDef Pack 398105 Sysdef Recon Spacesuit 398108 SysDef Helmet 398106 SysDef Spacesuit 398103 System Def Ace Helmet 2AAF45 Teal Graviplas Helmet 1466F9 Teal Open Graviplas Helmet 1466FD Tracker Alliance Pack 166402 Trackers Alliance Helmet 166403 Trackers Alliance Spacesuit 166404 Trident Guard Helmet 14E44E Tunnel Mining Pack 29C7A UC Ace Pilot Pack 16640E UC Ace Pilot Helmet 16640F UC Ace Spacesuit 166410 UC AntiXeno Spacesuit 206130 UC Armored Helmet 25780B UC Combat Spacesuit 257808 UC Marine Pack 257807 UC Marine Helmet 257806 UC Marine Spacesuit 257805 UC Sec Combat Spacesuit EF9B0 UC Sec Recon Spacesuit EF9AF UC Sec Spaceriot Helmet EF9B2 UC Sec Starlaw Spacesuit EF9AE UC Security Helmet 25E8D5 UC Security Pack EF9AC UC Security Helmet EF9B1 UC Security Spacesuit EF9AD UC Shock Armor Pack 21A86C UC Startroop Spacesuit 257809 UC Urbanwar Helmet 21A86B UC Urbanwar Spacesuit 21A86A UC Vanguard Pilot Pack 2E3D4F UC Vanguard Helmet 248C0E UC Vanguard Spacesuit 248C0F UC Wardog Spacesuit 25780A Va'ruun Pack 16D3D0 Va'ruun Helmet 16D3D1 Va'Ruun Spacesuit 227CA3

Starfield Armor Mod IDs

Armor Mod Item ID Balanced Boostpack 3E612F Ballistic Shielding 3AD4D9 Basic Boostpack 3E6131 EM Shielding 3AD4DA Emergency Aid 34BAA3 Energy Shielding 3AD4DB Exo Servos 3A83E7 Explosive Shielding F77AA Extra Capacity 24529A Gravitic Composites F77B7 Hacker 2C43DA Hazard Protection 1CAC94 Heavy Shielding F77AF Incendiary 2983 Medic 34BAA4 Optimized Servos 3A83E1 Oxygen Reserve 50AB3 Pocketed 3A83EA Power Boostpack 3E6130 Regeneration 34BAA6 Sensor Array 3A83D9 Skip Capacity Boostpack 3E6132 Technician 1336BC

Starfield Perk IDs (Skills)

Skill Perk ID Skill Tree Boxing 2C59DF Physical Cellular Regeneration 28AE14 Physical Concealment 2C555E Physical Decontamination 2CE2A0 Physical Energy Weapon Dissipation 2C59E2 Physical Environmental Conditioning 28AE17 Physical Fitness 2CE2DD Physical Gymnastics 28AE29 Physical Martial Arts 2C5554 Physical Neurostrikes 2C53B4 Physical Nutrition 2CFCAD Physical Pain Tolerance 2CFCAE Physical Rejuvenation 28AE13 Physical Stealth 2CFCB2 Physical Weight Lifting 2C59D9 Physical Wellness 2CE2E1 Physical Commerce 2C5A8E Social Deception 2CFCAF Social Diplomacy 2C59E1 Social Gastronomy 2C5A94 Social Instigation 2C555D Social Intimidation 2C59DE Social Isolation 2C53AE Social Leadership 2C890D Social Manipulation 2C5555 Social Negotiation 2C555F Social Outpost Management 23826F Social Persuasion 22EC82 Social Scavenging 28B853 Social Ship Command 2C53B3 Social Theft 2C555B Social Xenosociology 2C53B0 Social Armor Penetration 27DF94 Combat Ballistics 2CFCAB Combat Crippling 27CBBA Combat Demolitions 2C5556 Combat Dueling 2CFCB0 Combat Heavy Weapons Certification 147E38 Combat Incapacitation 27DF96 Combat Lasers 2C59DD Combat Marksmanship 2C890B Combat Particle Beams 27BAFD Combat Pistol Certification 2080FF Combat Rapid Reloading 2C555A Combat Rifle Certification 2CE2E0 Combat Sharpshooting 2C53AF Combat Shotgun Certification 27DF97 Combat Sniper Certification 2C53B1 Combat Targeting 2C59DA Combat Aneutronic Fusion 2C2C5A Science Astrodynamics 2C5560 Science Astrophysics 27CBBB Science Botany 2C5557 Science Chemistry 2CE2C0 Science Geology 2CE29F Science Medicine 2CE2DF Science Outpost Engineering 2C59E0 Science Planetary Habitation 27CBC2 Science Research Methods 2C555C Science Scanning 2CFCB1 Science Spacesuit Design 27CBC3 Science Special Projects 4CE2D Science Surveying 27CBC1 Science Weapon Engineering 2C890C Science Zoology 2C5552 Science Automated Weapon Systems 27B9ED Tech Ballistic Weapon Systems 2CE2C2 Tech Boost Assault Training 8C3EE Tech Boost Pack Training 146C2C Tech EM Weapon Systems 2C53B2 Tech Energy Weapon Systems 2C59DB Tech Engine Systems 2CE2DE Tech Missile Weapon Systems 2C5558 Tech Particle Beam Weapon Systems 2C2C5B Tech Payloads 143B6B Tech Piloting 2CFCAC Tech Robotics 2C5553 Tech Security 2CE2E2 Tech Shield Systems 2C2C59 Tech Starship Design 2C59DC Tech Starship Engineering 2AC953 Tech Targeting Control Systems 2C5559 Tech

Starfield Perk IDs (Traits)

Trait Perk ID Alien DNA 227FDA Dream Home 227FDF Empath 227FD6 Extrovert 227FD7 Freestar Collective Settler 227FD5 Hero Worshipped 227FD9 Introvert 227FD8 Kid Stuff 227FDE Neon Street Rat 227FD3 Raised Enlightened 227FD2 Raised Universal 227FD1 Serpent's Embrace 227FD0 Spaced 227FE2 Taskmaster 227FE0 Terra Firma 227FE1 United Colonies Native 227FD4 Wanted 227FDD

Starfield Perk IDs (Backgrounds)

Background Perk ID Beast Hunter 22EC76 Bouncer 22EC81 Bounty Hunter 22EC80 Chef 22EC7F Combat Medic 22EC7E Cyber Runner 22EC7D Cyberneticist 22EC7C Diplomat 22EC7B Explorer 22EC79 File Not Found 2DFD1A Gangster 22EC78 Homesteader 22EC77 Industrialist 22EC7A Long Hauler 22EC75 Pilgrim 22EC73 Professor 22EC72 Ronin 22EC74 Sculptor 22EC71 Soldier 22EC70 Space Scoundrel 22EC6F Xenobiologist 22EC6E

Starfield Skill Book IDs

Skill Book Item ID Colonization Guide 01 2009E3 Colonization Guide 02 2009E2 Colonization Guide 03 2009E1 Colonization Guide 04 2009E0 Colonization Guide 05 2009DF Colonization Guide 06 2009DE Colonization Guide 07 2009DD Colonization Guide 08 2009DC Colonization Guide 09 2009DB Colonization Guide 10 2009DA CombaTech Catalog 01 212940 CombaTech Catalog 02 21293E CombaTech Catalog 03 21293D CombaTech Catalog 04 21293C CombaTech Catalog 05 21293B Constellation Guide 01 208E91 Constellation Guide 02 208E90 Constellation Guide 03 208E8F Constellation Guide 04 208E8E Constellation Guide 05 208E8D Cyber Runner's Cipher 01 208D8E Cyber Runner's Cipher 02 208D8D Cyber Runner's Cipher 03 208D8C Cyber Runner's Cipher 04 208D8B Cyber Runner's Cipher 05 208D8A Dragonstar Force Vol 1 23E972 Dragonstar Force Vol 10 23E929 Dragonstar Force Vol 11 23E928 Dragonstar Force Vol 12 23E927 Dragonstar Force Vol 13 23E926 Dragonstar Force Vol 14 23E925 Dragonstar Force Vol 15 23E924 Dragonstar Force Vol 16 23E923 Dragonstar Force Vol 17 23E922 Dragonstar Force Vol 18 23E921 Dragonstar Force Vol 19 23E920 Dragonstar Force Vol 2 23E931 Dragonstar Force Vol 20 23E91F Dragonstar Force Vol 21 23E91E Dragonstar Force Vol 22 23E91D Dragonstar Force Vol 23 23E91C Dragonstar Force Vol 24 23E91B Dragonstar Force Vol 25 23E91A Dragonstar Force Vol 26 23E919 Dragonstar Force Vol 27 23E918 Dragonstar Force Vol 28 23E917 Dragonstar Force Vol 29 23E916 Dragonstar Force Vol 3 23E930 Dragonstar Force Vol 30 23E915 Dragonstar Force Vol 4 23E92F Dragonstar Force Vol 5 23E92E Dragonstar Force Vol 6 23E92D Dragonstar Force Vol 7 23E92C Dragonstar Force Vol 8 23E92B Dragonstar Force Vol 9 23E92A Freestar Captain's Log 01 201BD7 Freestar Captain's Log 02 201BD6 Freestar Captain's Log 03 201BD5 Freestar Captain's Log 04 201BD4 Freestar Captain's Log 05 201BD3 GRUNT Issue 01 21D05A GRUNT Issue 02 21B050 GRUNT Issue 03 21B04F GRUNT Issue 04 21B04E GRUNT Issue 05 21B04D GRUNT Issue 06 21B04C GRUNT Issue 07 21B04B GRUNT Issue 08 21B04A GRUNT Issue 09 21B049 GRUNT Issue 10 21B048 Gunslinger's Guide 01 20BB30 Gunslinger's Guide 02 20BB2F Gunslinger's Guide 03 20BB2E Gunslinger's Guide 04 20BB2D Gunslinger's Guide 05 20BB2C Kryx's Journal Entry 01 209093 Kryx's Journal Entry 02 209092 Kryx's Journal Entry 03 209091 Kryx's Journal Entry 04 209090 Kryx's Journal Entry 05 20908F Mining Monthly Issue 01 20B4B5 Mining Monthly Issue 02 20B4B4 Mining Monthly Issue 03 20B4B3 Mining Monthly Issue 04 20B4B2 Mining Monthly Issue 05 20B4B1 Mining Monthly Issue 06 20B4B0 Mining Monthly Issue 07 20B4AF Mining Monthly Issue 08 20B4AE Mining Monthly Issue 09 20B4AD Mining Monthly Issue 10 20B4AC Neon Nights 01 200A88 Neon Nights 02 200A87 Neon Nights 03 200A86 Neon Nights 04 200A85 Neon Nights 05 200A84 Nova Galactic Manual 01 2009B6 Nova Galactic Manual 02 2009B5 Nova Galactic Manual 03 2009B4 Nova Galactic Manual 04 2009B3 Nova Galactic Manual 05 2009B2 Nova Galactic Manual 06 2009B1 Nova Galactic Manual 07 2009B0 Nova Galactic Manual 08 2009AF Nova Galactic Manual 09 2009AE Nova Galactic Manual 10 2009AD Peak Performance 01 202D9E Peak Performance 02 202D9D Peak Performance 03 202D9C Peak Performance 04 202D9B Peak Performance 05 202D9A Solomon's Adventures 01 208D89 Solomon's Adventures 02 208D88 Solomon's Adventures 03 208D87 Solomon's Adventures 04 208D86 Solomon's Adventures 05 208D85 The New Atlantian 01 1FF726 The New Atlantian 02 1FF725 The New Atlantian 03 1FF724 The New Atlantian 04 1FF723 The New Atlantian 05 1FF722 Trackers Primer 01 20909B Trackers Primer 02 20909A Trackers Primer 03 209099 Trackers Primer 04 209098 Trackers Primer 05 209097 UC Defense Manual 01 209FBA UC Defense Manual 02 209FB9 UC Defense Manual 03 209FB8 UC Defense Manual 04 209FB7 UC Defense Manual 05 209FB6 Va'ruun Scripture 01 20A924 Va'ruun Scripture 02 20A923 Va'ruun Scripture 03 20A922 Va'ruun Scripture 04 20A921 Va'ruun Scripture 05 20A920 Va'ruun Scripture 06 20A91F Va'ruun Scripture 07 20A91E Va'ruun Scripture 08 20A91D Va'ruun Scripture 09 20A91C Va'ruun Scripture 10 20A91B Vanguard Space Tactics 01 2009D8 Vanguard Space Tactics 02 2009D7 Vanguard Space Tactics 03 2009D6 Vanguard Space Tactics 04 2009D5 Vanguard Space Tactics 05 2009D4

Starfield Faction IDs

Faction Name Faction ID Crimson Fleet 10B30 Freestar Collective 638E5 Freestar Rangers 96529 House Va'ruun 2758C5 Neon / Ryujin Industries 26FDEA Red Mile 2B209D Ryujin Industries 17CF8D Trade Authority 22E53D United Colonies 5BD93 Xenofresh Corporation 22892D

Starfield Material/Resource IDs

Material Item ID Adaptive Frame 246B6A Adhesive 55B1 Aldumite 5DEC Aldumite Drilling Rig 202F5A Alien Genetic Material C1F57 Alkanes 5570 Aluminum 557D Amino Acids 55CD Analgesic 55A9 Antibiotics 2F4436 Antimicrobial 55AB Antimony 557B Argon 5588 Aromatic 55B8 Aurora 2C5884 Austenitic Manifold 246B7C Battlestim 2A5024 Benzene 5585 Beryllium 57D9 Biosuppressant 55B2 Black Hole Heart 122EA8 Butter 2C7C0A Caelumite 788D6 Caesium 57DF Can-uck! Poutine 2C7231 Carboxylic Acids 5586 Cheese 1FC9C1 Chlorine 557C Chlorosilanes 557E Chunks Cola 249C52 Cobalt 5575 Comm Relay 246B64 Control Rod 246B7B Copper 5576 Cosmetic 55A8 CQB-X 29A85E Credits F Digipicks A Drilling Rig 20A02F Dwarf Star Heart 122EB6 Dysprosium 5569 Egg 2C7222 Emergency Kit 2A9DE8 Europium 57E1 Fiber 55AF Fiber (Root) 260DF0 Fiber (Tissue) 24F5C3 Fluorine 5577 Gold 5579 Heart+ 29CAD9 Helium-3 558E High-Tensile Spidroin 55AA Hippolyta 2C5883 Hypercatalyst 29F40D Immunostimulant 55B3 Indicite 4BA37 Indicite Wafer 203EB4 Infantry Alpha 29A85C Ionic Liquids 557A Iridium 558A Iron 556E Isocentered Magnet 246B77 Isotopic Coolant 246B76 Lead 5568 Liquor 29B04F Lithium 557F Lubricant 55BA Luxury Textile 559E Mag Pressure Tank 246B70 Med Pack ABF9 Membrane 55B0 Memory Substrate 559B Mercury 27C4A1 Metabolic Agent 29F3FC Microsecond Regulator 246B5F Molecular Sieve 246B75 Monopropellant 246B74 Neodymium 5580 Neon 5587 Nickel 5572 Noodles 2C7240 Nuclear Fuel Rod 246B79 Nutrient 777FD Ornamental Material 55A7 Palladium 5574 Paramagnon Conductor 246B73 Pigment 29F400 Platinum 5573 Plutonium 558C Polymer 55A6 Polytextile 246B72 Positron Battery 246B71 Power Circuit 246B5C Reactive Gauge 246B6F Red Meat 304D0 Rothicite 28DF Rothicite Magnet 203EB2 Sealant 55CC Sedative 55AD Semimetal Wafer 246B6D Silver 556A Solvent 55CE Spice 55AC Squall 2A9DE7 Sterile Nanotubes 246B6C Stimulant 55AE Structural Material 55B9 Subgiant Heart 122EB1 Substrate Molecule Sieve 202782 Supercooled Magnet 246B69 Synapse Alpha 2C5880 Synthameat Chicken 2C7242 Tantalum 556F Tasine 5DED Tasine Superconductor 203EAF Tau Grade Rheostat 246B68 Tetrafluorides 5578 Titanium 556D Toxin 55CB Trauma Pack 29A847 Tungsten 556B Uranium 5589 Vanadium 558B Veryl 5DEE Veryl-Treated Manifold 203EB0 Vytinium 5DEF Vytinium Fuel Rod 203EB3 Water 5591 Whiteout 143CB2 Xenon 57DD Ytterbium 5571 Zero Wire 246B65 Zero-G Gimbal 246B66

