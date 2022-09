Anime Dimensions Simulator codes [September 2022]

Looking for the latest Anime Dimensions Simulator codes you can redeem for free gems, boosts, and more? Anime fighting games are a hugely popular sub-genre on Roblox. While some experiences aim to faithfully replicate a single popular anime, others take the ultimate-crossover-crisis approach, pulling in versions of favourite characters from a buffet of different sources.

Such is the case in Anime Dimensions Simulator, and on this page we'll give you an up-to-date list of all the codes you can redeem in this experience in exchange for some delicious in-game freebies!

Last checked on: September 21st, 2022

Anime Dimensions Simulator codes list

10KMORETOAMILLION : 100 Gems + 15 minute All Boost

: 100 Gems + 15 minute All Boost 1CY3BO2RG : 100 Gems + 15 minute All Boost

: 100 Gems + 15 minute All Boost 1RAMU2RA7 : 100 Gems + 15 minute All Boost

: 100 Gems + 15 minute All Boost 20KMORETOAMIL : 100 Gems + 15 minute All Boost

: 100 Gems + 15 minute All Boost 970COMBAT : 100 Gems + 15 minute All Boost

: 100 Gems + 15 minute All Boost BA131KUBRO : 100 Gems + 15 minute All Boost

: 100 Gems + 15 minute All Boost BESTBOY8 : 100 Gems + 15 minute All Boost

: 100 Gems + 15 minute All Boost E1MP2EGROR : 100 Gems, 100 Raid Tokens, + 15 minute All Boost

: 100 Gems, 100 Raid Tokens, + 15 minute All Boost ESDEAF960 : 100 Gems + 15 minute All Boost

: 100 Gems + 15 minute All Boost HALFTENGOKU : 100 Gems + 15 minute All Boost

: 100 Gems + 15 minute All Boost KONEKI6 : 100 Gems + 15 minute All Boost

: 100 Gems + 15 minute All Boost KONNOMIL3 : 100 Gems + 15 minute All Boost

: 100 Gems + 15 minute All Boost M10C3H0I : 100 Gems + 15 minute All Boost

: 100 Gems + 15 minute All Boost MIL1ALIS : 100 Gems + 15 minute All Boost

: 100 Gems + 15 minute All Boost MIL2MIKA : 100 Gems + 15 minute All Boost

: 100 Gems + 15 minute All Boost MO1NA2RC9H : 100 Gems + 15 minute All Boost

: 100 Gems + 15 minute All Boost NOJ1280 : 100 Gems + 15 minute All Boost

: 100 Gems + 15 minute All Boost ONEYEAR : 1,600 Gems + 60 minute All Boost

: 1,600 Gems + 60 minute All Boost ONIMIL4 : 100 Gems + 15 minute All Boost

: 100 Gems + 15 minute All Boost PETS : Free Pet roll

: Free Pet roll SEASON2 : 100 Gems, 100 Raid Tokens, + 30 minute All Boost

: 100 Gems, 100 Raid Tokens, + 30 minute All Boost SHI133LD : 100 Gems + 15 minute All Boost

: 100 Gems + 15 minute All Boost SLIME : 100 Gems, 100 Raid Tokens, + 15 minute All Boost

: 100 Gems, 100 Raid Tokens, + 15 minute All Boost SUMMER7 : 100 Gems + 15 minute All Boost

: 100 Gems + 15 minute All Boost TYFOR1MILLION: 300 Gems, 300 Raid Tokens, + 60 minute All Boost

How to redeem Anime Dimensions Simulator codes

In order to redeem Anime Dimensions Simulator codes, load into the experience and click on the Twitter icon on the left side of the menu. (To help you out, this icon even says "Codes" right above it!) Simply enter your code into the textbox below and click "Go" to redeem your freebies!

Expired Anime Dimensions Simulator codes

The following Anime Dimensions Simulator codes have expired and will no longer work:

093000

100KTOAMIL

11BESTB8OY

12345670

1MLIKESWHEN

1NIL1IN6

1PASTA11

1SUS12KY

20KADGIFT

300KPOGGERS

350KALREADY

400MV

444440k

480K480KL

4FIDDY

500KHALFMILGIFTCODE

500MILLIONV

50KDROPS

540123K

550K5555

560K789

5ITS8FREE0

5TENKCODE

600MVISITS

610KFTW

620KSOMEHOW

630KNICE

650KNOICE

660SPOOK

680BOOSTO

720

730KEK

740LUL

750POGGER

76054321

770LUCKY

7809

790ABCDEF

800KTHANKS

840K840

88880K

890KCODE

910KC00DE

92000

940NOJO

950SUNG

ABC370KDEF

ALL590BOOSTS

ALTER123

AMAZINGSIXHUNDRED

BOO710ST

C1HU1U5NI

CHRISTMASUPDATE

CONTENTDELETED

CRI125MSON

DOPEOPLEREADTHESE

FIRSTCODE

FLUFFY9

GEAR5

GEEEM_430K

GUESSTHISCODEPLS

H11ANA9

HALF850K

HALLOWEENUPDATE

ITABO120RI

INFINITY

INSANE125K

LAUNCH

LIKESSPEEDRUN

M1EGU2ESTS2U

MO1N21KE

NIGH7TMA1RE1

NOTSHORTCODE

NOWAY100K

OUTOFCODENAMES

PETS2

PLSDONTGUESSTHISCODE

PRI11EST4ESS

QUARTERMILCODE

R1O1K3IA

REAP1E24R

RED

REW570ARD

SEVENHUNDREDYEET

SHORTCODE

SOCLOSETO300K

SOCLOSETO500KO

SOMEHOWREACHED200K

SOMEKINDOFCODE460K

SOMEONEGUESSTHISCODE

SOMETHING75K

STRONGEST

THESPECIALCODE

TITAN

TOOMANYCODES

TRYANDGUESSTHISCODE

TYFOR30K

ULTRALONGCODE175K

UPDATE1

UPDATE12

UPDATE2

UPDATE3

UPDATE4

UPDATE5

UPDATE6

UPDATE7

UPDATE9

UPDATE17

UPDATE19

WEREACHED470K

WHOCARES810K

YAY150K

For more anime inspired fighting games on Roblox that throw in everything but the kitchen sink, be sure to have a look at our code pages for All Star Tower Defense, Anime Mania, Anime Fighting Simulator, and (not to be confused with the former) Anime Fighters Simulator! Or, for Roblox goodies you can use across the platform, check out our list of Roblox promo codes.