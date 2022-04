Looking for the latest Demon Slayer RPG 2 codes to exchange for free in-game resets and boosts? Demon Slayer RPG 2 is a Roblox fangame based on the anime/manga series Demon Slayer. This Robloxified reimagining gives you the option of joining either the slayer or the demon factions in the fight to claim supremacy over the night once and for all.

Demon Slayer RPG 2 codes let you reroll your character's attributes, grant EXP boosts, and generally help you make your character as powerful as possible. Read on for a list of the currently active codes in Demon Slayer RPG 2 you can redeem right now, and details of how to use them.

Demon Slayer RPG 2 codes list

Last checked on: April 29th, 2022

!42kSubsBreathingReset : Breathing reset

: Breathing reset !42kSubsDemonArtReset : Demon Art reset

: Demon Art reset !42kSubsEXPBoost : EXP boost

: EXP boost !42kSubsNichirinColorReset : Nichirin colour reset

: Nichirin colour reset !42kSubsRaceReset : Race reset

: Race reset !April2022FreeBreathingReset : Breathing reset

: Breathing reset !April2022FreeDemonArtReset : Demon Art reset

: Demon Art reset !April2022FreeEXPBoost : EXP boost

: EXP boost !April2022FreeNichirinColorReset : Nichirin colour reset

: Nichirin colour reset !April2022FreeRaceReset: Race reset

How to redeem codes in Demon Slayer RPG 2

In Demon Slayer RPG 2, all you need to do to redeem a code is to enter it into the in-game chat box. You might find that you get a message saying the code isn't valid, but get your rewards regardless; it's a little hit-and-miss. If you don't get your goodies, however, odds are that the code you tried has expired.

List of expired Demon Slayer RPG 2 codes

!10kBreathingReset

!10kDemonArtReset

!10kEXPBoost

!10kNichirinColorReset

!10kRaceReset

!25kSubsBreathingReset

!25kSubsDemonArtReset

!25kSubsEXPBoost

!25kSubsNichirinColorReset

!25kSubsRaceReset

!32kSubsRaceReset

!50milBreathingReset

!50milDemonArtReset

!50milNichirinColorReset

!50milRaceReset

!75milBreathingReset

!75milDemonArtReset

!75milEXPBoost

!75milNichirinColorReset

!75milRaceReset

!100milvisitsBreathingReset

!100milvisitsDemonArtReset

!100milvisitsEXPBoost

!100milvisitsNichirinColorReset

!100milvisitsRaceReset

!200kBreathingReset

!200kDemonArtReset

!200kEXPBoost

!200kNichirinColorReset

!200kRaceReset

!300klikesBreathingReset

!300klikesDemonArtReset

!300klikesEXPBoost

!300klikesNichirinColorReset

!300klikesRaceReset

!600kfavDemonArtReset

!600kfavEXPBoost

!600kfavNichironColorReset

!600kfavRaceReset

!6000kfavBreathingReset

!artresetjanuary

!dsrpg2 breathing/art reset

!dsrpg2 race reset

!dsrpg2100k bda reset

!dsrpg2100k breathing reset

!dsrpg2100k expboost

!dsrpg2100k nichirincolor reset

!dsrpg2100k race reset

!halloween free breathing/art reset

!halloween free race switch

!NateBirthdayArtBreathingReset

!NateBirthdayNichirinRecolor

!OneYearAnniversaryBreathingReset

!OneYearAnniversaryDemonArtReset

!OneYearAnniversaryEXPBoost

!OneYearAnniversaryRaceReset

!OneYearAnniversaryRaceReset

!Reached90Likes Art Reset

!Reached90Likes Art Reset 2

!Reached90Likes Breathing Reset

!Reached90Likes Breathing Reset 2

!Reached90Likes Race Reset

!StopAskingForCodes

!SubToGoldenDynasty

!SubToMichioX

